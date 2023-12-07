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Konya'da Motosiklet Kazası Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 6 ay önce çekici ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 14 Haziran 2023 tarihinde Karapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Akpınarlı'nın (17) kullandığı motosiklet, çekici ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akpınarlı, Karapınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Akpınarlı, 6 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapınar Konya Hastane Ölüm Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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