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Konya'da motosiklet denetimleri sonucunda 12 araç otoparka çekildi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde trafik kurallarına uymayan 12 motosiklet otoparka çekildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetimlerinde trafik kurallarına uymayan motosikletler otoparka çekildi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosikletlere yönelik denetimleri sürdürüyor. Denetimlerde, çalıntı, tescilsiz, çevreye rahatsızlık veren motosikletler polis ekipleri tarafından toplanıyor. Uygulamaların devam edeceğini belirten yetkililer, çevreye rahatsızlık veren, çalıntı, aşırı hız yapan, tescilsiz, egzozu açık motosiklet kullanan sürücülere gerekli cezai işlemlerin yapıldığını belirtti. Yapılan uygulamada 10 adet tescilsiz, 2 adet çalıntı olmak üzere toplam 12 motosiklet çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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