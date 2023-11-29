Konya'da Kocası Tarafından Piknik Tüpüyle Öldürülen Kadın

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından piknik tüpüyle öldürüldü.

Olay, 2 gün önce saat 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Acıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Ayşe Öner, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kocası M.Ö. tarafından piknik tüpüyle vurarak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayan M.Ö. eşini öldürdüğünü ihbar etti. Adrese sevk edilen jandarma ekipleri tarafından cinayet zanlısı M.Ö. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ayşe Öner'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı M.Ö., tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi. - KONYA