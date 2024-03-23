Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün ve Otomobil Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları neticesinde gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, kozmetik ürün, tarihi eser ve otomobil ele geçirilirken 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 3 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 674 adet kozmetik ürün, 2 bin 290 paket sigara, bin 550 litre akaryakıt, 29 adet cep telefonu ve 1 adet otomobil ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından gelen 3 şahsın Konya'da tarihi eser alışverişi yapacağının tespit edilmesi üzerine şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykelli havuz süsü ve 1 adet taşınmaz kültür varlığı kapsamına giren Mezar Steli ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Adliye Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title