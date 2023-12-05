Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon Liralık Ürüne El Konuldu

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde olan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda, piyasa değerinin 3 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin edilen çok sayıda gümrük kaçağı ürüne el koyuldu, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ürünlerin sosyal medyadan satışının yapıldığını tespit eden ekipler satıcıları takibe aldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 5 ev, 4 iş yeri, 2 depo ve 2 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 695 bin adet boş makaron, 762 adet elektronik sigara, 5 bin 500 adet sahte TAPDK bandrolü, bin 815 adet elektronik sigara likiti, 180 litre elektronik sigara aroması, 4 bin 623 paket sigara, 577 adet gümrük kaçağı kozmetik ürünleri, 38 adet cep telefonu, 57 adet cep telefonu aksesuarı ve 9 adet akıllı saat ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon liradan fazla olduğu belirlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA