Konya'da Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda haklarında hırsızlık suçundan 3'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. ve R.Ö.'nün kaldıkları adresleri tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler Y.U. ve R.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA