Konya'da Emanet Otomobille Silahlı Saldırı: Yaralı Var

Emanet araçla giderken silahlı saldırıya uğradı

KONYA - Konya'da emanet olan otomobil ile seyir halinde olan sürücü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Bafra Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden emanet aldığı 42 Y 0734 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Eyüp E., Keçeciler Caddesinden sokağa giriş yaptığı sırada henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonrası yaralandı. Sürücü Eyüp E., sokak üzerinde aracı bırakarak boş araziye kaçtı. Bu sırada şahıs veya şahıslar tarafından tekrar ateş açılması sonrası sokak üzerinde bulunan araçlara kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Eyüp E.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Eyüp E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri Eyüp E.'nin kullandığı araç üzerindeki incelemelerinin ardından olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayda yaralanan Eyüp E.'nin, borcunun olduğu kişinin arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğramış olabileceği şeklinde bilgi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.