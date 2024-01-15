Konya'da ava giden bir kişi ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşları ile ava giden bir kişi ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ortakaraören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Kavak arkadaşlarıyla birlikte Ahırlar mevkisi civarındaki araziye ava gitti. Arkadaş grubu bir süre sonra bölgeden ayrılırken Yavuz Kavak bölgede kaldı. Uzun süre Kavak'tan haber alamayan arkadaşları arazide Kavak'ı aramaya başladı. Arkadaşları tarafından Kavak'ın cansız bedeni bulundu. Arkadaşları hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verirken, ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kavak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA