Konya'da ağaç kesme makinesi kazası: Genç hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir genç, ağaç kesme makinesine elini kaptırarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde ağaç kesme makinesine elini kaptıran genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. el inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Rüştü K., odun kesme makinesinde çalıştığı sırada elini kaptırdı. Makinede 3 parmağını kesen Rüştü K., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - KONYA