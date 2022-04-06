Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı - Haberler

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Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Manyas- Gönen karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesinde ki iç yoldan 10 PE 899 plakalı otomobiliyle Manyas- Gönen karayoluna kontrolsüz çıkan 85 yaşında ki sürücü Erdoğan Erkan (85 ) Manyas yönünden Gönen yönüne gitmekte olan Mehmet Fatih Altınok 77 AP 797 plakalı araca çarparak yolun karşısında ki yaklaşık 3-4 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan Erkan'ı Gönen Devlet Hastanesine naklettiler. Yaşlı sürücü Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Fatih, Otomobil, Manyas, Gönen, 3. Sayfa, Haberler

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