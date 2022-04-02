TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Tavşanlı ilçesinden Bursa istikametine giden E.G. yönetimindeki 43AAU 042 plakalı tır Ali Ö. 'nün kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik birimleri geldi.