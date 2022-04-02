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Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Tavşanlı ilçesinden Bursa istikametine giden E.G. yönetimindeki 43AAU 042 plakalı tır Ali Ö. 'nün kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik birimleri geldi.

Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

Kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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