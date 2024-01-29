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Kocaeli'de servis minibüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil ve servis minibüsü savruldu. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Kandıra Sapağı istikametine seyir eden T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı Honda marka otomobil ile Köse Sokak'tan bulvara çıkan K.B. hakimiyetindeki 41 P 2492 plakalı Citroen marka servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsü savruldu. Kazada sürücüler T.A. ve K.B. ile otomobildeki 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, çevre hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kandıra Kocaeli 3.Sayfa Haberler

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