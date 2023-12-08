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Kocaeli'de Denizde Ceset Bulundu, Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül Olduğu Belirlendi

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Kocaeli'de denizde bulunan cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu belirlendi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

Kocaeli'de denizde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adem Akgül Kocaeli Petkim Körfez Polisiye 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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