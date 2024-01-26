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Kocaeli'de 5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın büyük bir tehlike oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Apartman sakinleri ise zaman zaman korku dolu anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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