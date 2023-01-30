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Kız yurdunda yangın paniği

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Kız yurdunda yangın paniğiMALATYA Malatya'da bir kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kız yurdunda yangın paniği

MALATYA Malatya'da bir kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı tahliye edilen yurtta 2 öğrenciye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Olay, 19.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. İddiaya göre birinci katta öğrencilerin kaldığı bir odada patates kızartmasında kullanılan tavanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sonrası odada oluşan duman kısa sürede diğer katlara da yayılırken, yurt kısa sürede tahliye edildi. Biri dumandan diğeri sinir krizi geçiren iki öğrenciye ambulansta müdahalede bulunurken, yangın ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Büyük paniğin yaşandığı yangında ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göztepe Mahallesi Malatya 3. Sayfa Haberler

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