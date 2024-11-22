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Tarihi Sarıyer Börekçisi'nin adını kullanan şirketin kıymalı böreğinden çıkanlar şok etti

Tarihi Sarıyer Börekçisi'nin adını kullanan şirketin kıymalı böreğinden çıkanlar şok etti
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İstanbul'da Tarihi Sarıyer Börekçisi'nin adıyla satış yapan ancak adını kullandığı markayla ilgisi olmayan 2023 yılında kurulan şirketin sattığı börekten kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı. Tarihi Sarıyer Börekçisi, sahte firmaların piyasaya sürdükleri ürünlerle halkın sağlığını tehlikeye attığını belirten açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları deşifre etme amacıyla yürütülen araştırmaların yeni sonuçları açıklandı. Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KIYMALI BÖREK DEDİLER SAKATATLI BÖREK ÇIKTI

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

KIRMIZI PUL BİBERDE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu. Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

Kıymadan çıkanlar şok etti

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sarıyer" ismini kullanan çok sayıda börekçiye yaptığı denetlemelerde sahte gıda ve sağlığı tehlikeye atan maddeler tespit etmişti. İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı adı kullanan firmaya yapılan denetimlerde de böreklerde sakatat tespit edilmiş, "Tarihi Sarıyer Börekçisi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

TARİHİ SARIYER BÖREK'TEN TAĞŞİŞ İDDİALARINA YANIT

Son günlerde sosyal medyada yer alan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan, Fatih ilçesinde faaliyet gösteren "Sarıyer" ismini kullanan börekçiye ilişkin tağşiş haberleri üzerine, Tarihi Sarıyer Börekçisi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu işletme ile hiçbir ilgilerinin olmadığı vurgulandı.

İşletmenin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Değerli Müşterilerimiz ve Kamuoyunun Dikkatine, Son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çeken, Fatih ilçesindeki "Sarıyer" ismini kullanan bir börekçiye ilişkin tağşiş haberlerinin ardından, karışıklığa sebep olmaması adına siz değerli müşterilerimize açıklama yapma gereği doğmuştur. Önemle belirtmek isteriz ki, tağşiş listesinde adı geçen ve ürünlerine sakatat karıştıran "Sarıyer" ismini kullanan işletme ile ne doğrudan ne de dolaylı herhangi bir ilişkimizi bulunmaktadır.

"ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİLERİN SAĞLIĞI"

Tarihi Sarıyer Börek markası olarak, tüm ürünlerimizi 30 yılı aşkın süredir, İzmit Kocaeli'deki merkez tesislerimizde yüksek kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde üretmekteyiz. Ürünlerimizi, geniş dağıtım ağımızla tüm Türkiye'ye sunmaktayız. İşletmemiz, Türkiye genelinde ulusal franchising sistemi ve Tarihi Sarıyer Börek markasının güvenilirliği altında hizmet sunmaktadır. Markamıza, adımıza ve 30 yıllık emeğimize duyulan güven ile sorumluluğumuzu her zaman yerine getirmekteyiz. Tarihi Sarıyer Börek olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, ürünlerimizi en yüksek hijyen ve kalite standartlarında üretmekteyiz. Üretim sürecinden sofralarınıza kadar, tüm aşamalar Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarım İl Müdürlüğü tarafından sıkı denetimlere tabi tutulmaktadır. Bizim için her zaman öncelikli olan, sizlerin sağlığı ve güvenliğidir.

"BİZİMLE İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Tarihi Sarıyer Börek olarak, bugüne kadar taviz vermediğimiz kalite anlayışımızla, siz değerli müşterilerimize en kaliteli ve en doğal ürünleri sunmaya devam edeceğiz. "Sarıyer" ismi ile çeşitli eklemeler yaparak faaliyet gösteren ve insan sağlığını hiçe sayan bu oluşumların tarafımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ürünlerimizin içeriklerinden, sunduğumuz hizmetin kalitesine kadar her konuda herhangi bir sorunuz olursa, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Güveniniz için içtenlikle teşekkür eder, yanınızda olmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri yer aldı.

Kıymadan çıkanlar şok etti

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Kanunlardan korkan yoook. Adam at eşek eti kullanıyor, 3-5 bin lira ceza ödeyip işine devam ediyor. Kapat 6 ay bakalım ne oluyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

lokantada yemek pahalı her yer börekçi dolu bizim semtte en az yüz tane sarıyer börekçisi var ibb şov amaçlı numunelik reklam olsun diye kameralar karşısında iki üç yerde iki üç dakikalığına iki üç tabak yemek satıp caka satacağına adam gibi her yere lokanta açsında ucuza yemek satsın görelim milleti halkı kandırmayın hizmet edecekseniz dürüst hizmet edin ibb çözüme burayada lokanta açın millet ucuza yemek yesin dedim ses yok işleri güçleri yalan algı

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