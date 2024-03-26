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Kırşehir'de Kurt Mandıraya Girdi, Bir Hayvan Telef Oldu

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Kırşehir'de aç kalan kurt bir çiftçinin mandırasına girdi, bir hayvan telef oldu. Çiftçi; kamera kayıtları olmasa kurdun mandırasına girdiğine kimseyi inandıramayacağını belirtti.

Olay merkeze bağlı Körpınar köyünde meydana geldi. Sabaha karşı mandırasında bulunan kamera kayıtlarını inceleyen Ali Karakılıç, mandırasına kurt girdiğini fark ederek çobana haber verdi. Bir hayvanının telef olduğu olayda köy genelinde 10 koyun, 3 dana telef oldu. Yaşadıklarını anlatan Çiftçi Karakılıç; "Kamera kayıtları olmasa kimseyi kurt saldırısına inandıramazdık. Köyde benzer olaylarda yaşanmış" dedi.

İnanamadık, kameralar olmasa inandıramazdık

Mandırasında yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını anlatan Karakılıç açıklamasında; "Bir hayvanımız telef oldu. Hayvanı yerde hareketsiz gördüm. Çoban mandırada hayvanı gördükten sonra kurt saldırısına maruz kaldığını söyledi. Mevsim gereği gıda bulamayan kurt köye gelmiş" diye konuştu. Kurt saldırısı ise mandıranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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