Kırklarelisporlu Futbolcu Cenk Doğan Kaza Geçirdi

Kırklareli'nde aracı ile üst geçitin ayağına çarpan Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesi yakınlarında Kırklarelispor'da forma giyen Cenk Doğan idaresindeki 34 DT 2373 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin beton ayağına çarptı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - KIRKLARELİ