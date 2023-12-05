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Kırklareli Vize'de Kamyon Alev Aldı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple alev alan kamyon, cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 54 AFG 119 plakalı kamyon, Vize ilçesi Doğanca Köy Sapağı mevkiinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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