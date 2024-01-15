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Kırklareli'nde Tarih Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli metal obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen tarih eser kaçakçılığı operasyonunda 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Babaeski karayolunda uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda, yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Polisiye Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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