Kırklareli'nde Şiddetli Rüzgar Sonucu Ağaç Aracın Üstüne Devrildi

Kırklareli'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç aracın üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç sebebiyle yol ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaç yoldan kaldırıldı. Yol tekrardan ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ