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Kırklareli'nde Şiddetli Rüzgar Sonucu Ağaç Aracın Üstüne Devrildi

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Kırklareli'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen olay sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kırklareli'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç aracın üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç sebebiyle yol ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaç yoldan kaldırıldı. Yol tekrardan ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli İtfaiye Olay Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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