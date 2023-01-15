Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde köprünün ayağına çarpan otomobildeki evli çift hayatını kaybetti Kırklareli'nde otomobille köprünün ayağına çarpan otomobildeki evli çift kazada hayatını kaybetti. Kırklareli'nde köprünün ayağına çarpan otomobildeki evli çift hayatını kaybetti KIRKLARELİ - Kırklareli'nde otomobille köprünün ayağına çarpan otomobildeki evli çift kazada hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 39 AAG 459 Hakan Kaya idaresindeki otomobil Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yapımı devam eden köprünün ayağına çarpmıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde bulunan eşi Nergis Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi belirlendi. Kaya çiftinin cenazesi cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaya çiftinin cenazeleri Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Öte yandan çiftin 3 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakan Kaya Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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