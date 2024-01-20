Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği de bulundu.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tarih eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir evde tarih objeler olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerle bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu, 30 adet tabanca mermisi, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Osmanlı Roma Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title