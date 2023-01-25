Kırklareli'nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kırklareli'nde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kırklareli'nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı KIRKLARELİ - Kırklareli'nde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Fatih Caddesi'nde, Coşkun E. yönetimindeki özel halk otobüs ile Serenay S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada halk otobüs sürücüsü ve 4 yolcu ile Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Babaeski 3. Sayfa Haberler

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