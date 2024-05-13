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Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 kaçak göçmen yakalandı. Bir şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 11 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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