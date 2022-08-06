Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli 3. sayfa haberi: Kırklareli'nde tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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Kırklareli'nde tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Asılbeyli köyünde mısır tarlalarını su motorunu ile sulayan E.Y. motorunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılana araştırmada su motorunu M.Ş. ve M.T'nin çaldığını tespit etti. Ekiplerce M.Ş. ve M.T. gözaltına alınırken su motoru sahibine teslim edildi.

Saman balyalarını çalan kişi gözaltına alındı

Çiftçilik yapan F.E. Ertuğrul köyde bulunan tarlasında saman balyalarının eksik olduğunu fark etti. İhbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ve F.E. 20 balyanın çalındığını tespit etti. Ekiplerce yapılan araştırmada saman balyalarını H.Ç'nin çaldığı tespit edildi. H.Ç. gözaltına alınırken saman balyaları sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma su 3. Sayfa Haberler

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