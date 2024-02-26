Kırıkkale'de Silahlı Maganda Trafik Levhalarına Zarar Verdi

Kırıkkale'de kara yolundaki trafik levhalarını hedef tahtası haline getirerek zarar veren silahlı maganda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen İ.Ö.'nün (24), Çullu Mahallesi'ndeki trafik levhalarına ateş ederek zarar verdiği sosyal medya hesabından tespit edildi. Şahıs, ikamet ettiği evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca ile yakalanan şüpheli şahıs hakkında, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE