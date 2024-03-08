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Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza A. idaresindeki 71 HR 671 plakalı Skoda marka otomobil ile Bayram E.'nin kullandığı 06 DKU 755 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamza A. ile yanında yolcu olarak bulunan Rabia. G., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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