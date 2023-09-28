Kırıkkale'de Firari Şahıs Evde Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 57 yıl 11 ay hapis cezası ile 1 milyon 199 bin lira da adli para cezası bulunan firari şahıs, gizlendiği evde jandarma tarafından yakalandı. Ekipler, firari şahsın kapı yerine çuvalla kapattığı evin arka penceresini kullandığını tespit etti.

O detay jandarmanın gözünden kaçmadı: 57 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 57 yıl 11 ay hapis cezası ile 1 milyon 199 bin lira da adli para cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından gizlendiği evde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler, firari şahsın kapı yerine çuvalla kapattığı evin arka penceresini kullandığını yaptığını belirledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için çeşitli suçlara karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında 57 yıl 11 ay hapis cezası ve 1 milyon 199 bin lira adli para cezası aranan M.P.'nin ikamet ettiği ev tespit edildi. Jandarma ekipleri, Keskin ilçesine bağlı Üçevler köyündeki M.P.'nin evine operasyon düzenledi.

Kapı yerine pencere kullanıyordu

Ekiplerin gözaltına aldığı M.P. isimli şahıs, adliyede yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ekipler, firari şahsın kapı yerine çuvalla kapattığı evin arka penceresini kullandığını yaptığını belirledi. Şahsın, "Suç örgütüne üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından sabıkasının olduğu belirtildi.