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Kırıkkale'de 7 farklı kazanın görüntüleri kaydedildi

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Kırıkkale'de farklı tarihlerde meydana gelen 7 farklı kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı kaldırıma yürüyen anne ve çocuğa otomobilin çarpması da yer alıyor. Kazalarda 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de farklı tarihlerde meydana gelen 7 farklı kazanın görüntüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, karşı kaldırıma yürüyen anne ve çocuğa otomobilin çarpması yer alıyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı kaldırıma yürüyen anne ve çocuğa otomobilin çarpması yer alıyor. Sanayi Kavşağı'nda süratle ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çıktığı kamera görüntülerine yansıdı. Vatan Caddesi üzerinde kameraya yansıyan kazada da iki otomobilin hafif şekilde çarpıştığı görüntülendi. Atatürk Bulvarı'nda kapalı kasa kamyonet ile iki otomobilin kazaya karıştığı kaza anı kameralarca anbean görüntülendi. Diğer bölgelerde meydana gelen 3 farklı kazanın görüntüleri ise KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Farklı tarihlerde meydana gelen kazalarda 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kurallar sizi korumak içindir, korkutmak için değil" ifadesine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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