Kilis'te Yangında İtfaiye Aracı Arızalandı

Kilis'te 2 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinleri evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye aracının arızalı olduğunu ve araçta su olmadığını iddia ettiler.

Yangın, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112'yi aradı. Mahallenin doğalgazı kesilirken, vatandaşlar evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevler büyürken, itfaiyenin kısa sürede gelmemesi üzerine ev sahibi ve vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların da yardımı ile söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

"Yangına gelen itfaiye aracının suyu yok"

Yanan evi söndürmeye gelen itfaiye aracının yanlış müdahalesiyle araçta bulunan suyun hemen bittiğini söyleyen Serkan Özçelik, "Dayımın evinin yandığını duydum ve hemen koşarak buraya geldik. Yangına biz komşularla müdahale ettik. O sırada itfaiyeyi en az on defa aradım ama kimse gelmeyince biz de kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Uzun zaman sonra gelen itfaiye aracının arızalı olduğunu öğrendik. Yanan eve takviye gelen itfaiye aracı ise yanmamış evi söndürmeye çalıştı. Biz buradaki komşularla birlikte kendi evlerimizden taşıdığımız sularla yanan evi söndürdük" dedi. - KİLİS