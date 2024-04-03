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Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs yakalandı

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Kilis'te Silahlı Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'ye üye olma suçundan aranan Suriye/Halep doğumlu A.H jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Terör Örgütüne Üye Olma PKK/PYD/YPG" suçundan aranan, Suriye/Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya Köyünde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltı alınan şüpheli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Suriye Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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