Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs yakalandı
Kilis'te Silahlı Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'ye üye olma suçundan aranan Suriye/Halep doğumlu A.H jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Terör Örgütüne Üye Olma PKK/PYD/YPG" suçundan aranan, Suriye/Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya Köyünde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltı alınan şüpheli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KİLİS