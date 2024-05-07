Kilis'te kocası tarafından öldürülen kadın, 3 çocuğu ve intihar eden kocası toprağa verildi
Kilis'te bir kadın ve 3 çocuğu, kocası tarafından öldürüldükten sonra intihar eden kocasıyla birlikte toprağa verildi. Olayın soruşturması devam ediyor.
Kilis'te kocası tarafından öldürülen kadın, 3 çocuğu ve intihar eden kocası toprağa verildi.
Olay, 5 Mayıs tarihinde gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu makas darbeleriyle ve boğarak öldürdükten sonra intihar etmişti. Ölen 5 kişi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KİLİS