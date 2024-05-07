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Kilis'te kocası tarafından öldürülen kadın, 3 çocuğu ve intihar eden kocası toprağa verildi

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Kilis'te bir kadın ve 3 çocuğu, kocası tarafından öldürüldükten sonra intihar eden kocasıyla birlikte toprağa verildi. Olayın soruşturması devam ediyor.

Kilis'te kocası tarafından öldürülen kadın, 3 çocuğu ve intihar eden kocası toprağa verildi.

Olay, 5 Mayıs tarihinde gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu makas darbeleriyle ve boğarak öldürdükten sonra intihar etmişti. Ölen 5 kişi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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