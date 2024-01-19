Kilis'te Gina Mercimek davasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı

Kilis'te 4 Nisan 2023 tarihinde 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması sonrası aile avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı. Avukat Betül Zağlı Topal, "Dosyanın tamamlanabilmesi ve eksik hususların giderilmesi gerekiyor. Savcı mütalaasını açıklamadı" dedi.

Kilis'te 4 Nisan 2023'te okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in, cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boynuna briket bağlanıp su kuyusuna atılarak öldürülmesiyle ilgili görülen davanın ikinci duruşması sonrası aile avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı.

"Dosyanın tamamlana bilmesi ve eksik hususların giderilmesi gerekiyor"

Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi avukat Betül Zağlı Topal açıklamasında, "4 Nisan 2023 tarihinde çok elim bir olayla Kilis sarsıldı. Yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in cesedi komşusunun su kuyusunda bulundu. İnfial oluşturan bu olayda davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. Biz ikinci celsesi için 19 Ocak 2024 tarihinde Kilis Adliyesinin önündeyiz ve celse tamamlanmış durumda. Dosya için tanıklar dinlenmiş olup, aynı zamanda müşteki katılan vekiller kendilerini beyanlarda bulundular. Bu aşamada 3'üncü celsenin 8 Mart 2024 tarihine ertelendi. Dosyanın tamamlana bilmesi ve eksik hususların giderilmesi gerekiyor. Savcı mütalaasını açıklamadı bu nedenle esase ilişkin mütalaayı ve 3'üncü duruşmayı beklemedeyiz" dedi.

"Bu olay herkesin davası"

Sosyal Hizmet Uzmanı Kevser Ceren, "Biz burada kızımız Gina Mercimek için değil, ilerleyen zamanda olacak olaylar için bizimle durun. Herhangi bir çocuğa bir şey olursa lütfen herkes bu dava gibi sahiplensin çünkü bu olay herkesin davası. Şuan buradaki avukatlar kızım için bizimle birlikte ve Allah'ın katında katilin cezası çok daha büyüktür" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kilis'te Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta yaşayan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023'te okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Gina'nın cesedi, 6 Nisan'da aynı sokakta yaşayan Hüseyin Boğuç'a ait evin bahçesindeki su kuyusunda bulundu. Gina'nın boynuna briket bağlanarak su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz tutuklandı. Sanıklar hakkında 'cinsel istismar' ve 'canavarca hisle insan öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Görülen duruşma 19 Ocak 2024'te görüldü ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. - KİLİS