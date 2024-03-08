Üye Girişi
Haberler

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu cinayeti davası ertelendi

Güncelleme:

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlıların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının davasında üçüncü duruşması başladı. Sanıkların birbirini suçladığı duruşmada mahkeme heyeti kriminal raporlarının eksik olduğu için dava 26 Nisan tarihine ertelendi.

Olay, 4 Nisan 2023 tarihinde Kilis Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşması bugün Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğaç Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya, Gina Mercimek'in ailesi, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatları ve sanık avukatları katıldı.

Sanıklar üçüncü kez hakim karşısında

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Maktulün ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar daha önceki duruşmada olduğu gibi tekrar birbirlerini suçladı ve suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini istediler. Duruşma Savcısı sanıkların tutukluluk halinin sürmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya 26 Nisan'a erteledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Mahkeme Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title