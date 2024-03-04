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Kilis-Hatay Karayolunda Tır ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

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Kilis-Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis- Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis-Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü İ.H.S. ile M.B. ve M.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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