Keşan'da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi - Haberler

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Keşan'da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Keşan'da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, durdurduğu araçta çok sayıda tütünle doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, durdurduğu araçta çok sayıda tütünle doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Keşan'da tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe girişinde şüpheli bir araç durdurdu. H.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramalarda 27 bin 800 adet tütünle doldurulmuş makaron, 6 kilo kıyılmış tütün ve 3 bin adet kilitli poşet ele geçirildi.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tragger Keşan 3. Sayfa Haberler

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