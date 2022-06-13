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Kendine zarar veren şahıs bağlanarak tedavi edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kendine zarar veren şahıs bağlanarak tedavi edildi

Samsun'da kendine zarar verip taşkınlık yapan yabancı uyruklu şahıs yaralanınca tedavisi için kaldırıldığı hastanede elleri ve ayakları bağlanarak tedavi edildi.

Samsun'da kendine zarar verip taşkınlık yapan yabancı uyruklu şahıs yaralanınca tedavisi için kaldırıldığı hastanede elleri ve ayakları bağlanarak tedavi edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.H. (45) evinde taşkınlık yapıp kendi kendini yaraladı. Komşuları polise haber verdi. Polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılan M.H., tedaviyi kabul etmeyip kaçmak istedi. Yabancı uyruklu şahsın elleri ve ayaklarından sedyeye bağlanarak tedavisi yapıldı. Sedye ile polis aracına taşınan M.H., daha sonra da polis aracına bindirilip ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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