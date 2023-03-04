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Kendilerini avukat olarak tanıtıp 78 bin lira dolandırdılar

3. Sayfa Haberleri

Kendilerini avukat olarak tanıtıp 78 bin lira dolandırdılar

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtıp bir şahsı 78 bin lira dolandıran şahısları yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtıp bir şahsı 78 bin lira dolandıran şahısları yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ş., A.Ş. isimli şahısların kendisini avukat olarak tanıtan ve haklarında dava açıldığını beyan ederek toplam 78 bin TL dolandırıldıklarına dair ihbarda bulunuldu. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe J.K.lığı tarafından koordineli olarak mağdurlara ait işlemler ile alakalı olarak bankalarla gerekli yazışma yapılarak 63 bin TL paranın mağdurların hesabına iadesi sağlandı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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