Kazada otomobilin tekeri koptu: 1 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birinin tekeri koparak, yaklaşık 60 metre uzağa fırladı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki 42 AFU 898 plakalı otomobil ile R.Ş. idaresindeki 70 ABF 370 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 AFU 898 plakalı otomobilin sağ arka tekeri yerinden koparak yaklaşık 60 metre ileriye yuvarlandı. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan teker, kaza yerine getirildi. Tekeri kopan araçta bulunan S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN