Üye Girişi
Haberler

Kazada otomobilin tekeri koptu: 1 yaralı

Güncelleme:

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilin tekeri çarpışmanın etkisiyle koparak 60 metre uzağa fırladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birinin tekeri koparak, yaklaşık 60 metre uzağa fırladı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki 42 AFU 898 plakalı otomobil ile R.Ş. idaresindeki 70 ABF 370 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 AFU 898 plakalı otomobilin sağ arka tekeri yerinden koparak yaklaşık 60 metre ileriye yuvarlandı. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan teker, kaza yerine getirildi. Tekeri kopan araçta bulunan S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Hastane Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli? Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli? Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title