Kayseri Talas'ta bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Sokak'ta 14 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin oturma odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ