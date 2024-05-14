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Kayseri'de yabancı uyruklu sanığa uyuşturucu ticareti cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 38 bin 500 TL para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 38 bin 500 TL para cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.S.B. ve avukatı katılırken, başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunan sanık K.M.O. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, sanık E.S.B.'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, K.M.O. hakkında da delil yetersizliğinden dolayı beraat istedi. Sanıklar, yeminli tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarda birbirlerini suçlayarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda sanık E.S.B.'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verdi. Cezaevinde bulunan sanık K.M.O. ise delil yetersizliğinden dolayı davadan beraat etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Mahkeme Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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