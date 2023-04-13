Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8-12 Nisan arasında şehrin farklı noktalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen 12 operasyonda 33 zehir taciri yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ