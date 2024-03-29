Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretini kaldırımda yaptıkları tespit edilirken, 142 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 142 adet hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların uyuşturucu ticaretini dikkat çekmemek için kaldırım üzerinde yaptıkları tespit edilirken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında? Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title