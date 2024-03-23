Kayseri'de tüfek kazası: Genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kopçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tüfekle oynayan N.K. (16) yanlışlıkla kendini vurdu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirledi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ