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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadelede 70 Bin Kişiye Ulaşıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki okullar, KAYMEK'ler, Kuran kursları, AVM'ler, spor müsabakaları, kamu kurumları ve STK'lar gibi farklı alanlarda uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek yaklaşık 70 bin kişiye ulaştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bu güne kadar 70 bin kişiye ulaşılarak bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleyi her alanda sürdürmeye devam ediyor. Ekipler bu çerçevede şehirdeki tüm okullarda, KAYMEK'lerde, Kuran kurslarında, AVM'lerde, spor müsabakalarında, kamu kurum ve STK'larda, bina yönetiminin talebiyle apartmanların toplantı salonunda uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinde bulundu.

Ekipler; bu güne kadar yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde yaklaşık 70 bin kişiye ulaşarak uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kuran-ı Kerim Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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