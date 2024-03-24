Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Gültekin Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde büyük çaplı hasar oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ