Kayseri'de kendisini eve kilitleyen şahıs özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyen şahıs, gelen ekiplere av tüfeğiyle direndi. Yaklaşık 2 saat direnen şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Ballıbudak Sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.(39), çatıya çıkarak av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin ikna çalışmasına rağmen tüfekle ateş etmeye devam eden M.A., bir süre sonra kendisini eve kilitledi. Olay yerine gelen psikoloğun da ikna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisi yönlendirildi. Özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.A., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ