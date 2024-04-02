YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kayseri'de kasten yaralama şüphelisi evde rehin aldığı aileyi polis operasyonuyla kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan şahıs, polise teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisi, aileyi yara almadan kurtarırken şahsı ise gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 'kasten yaralama' suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen V.U. teslim olmayınca bölgeye itfaiye, sağlık ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken özel harekat polisleri de eve operasyon düzenledi. Eve giren polis, V.U.'yu gözaltına alırken evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? Hatay'da oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? İBB meclis dağılımı nasıl oldu, CHP İBB meclisini aldı mı? Kızıl Goncalar bitiyor mu, final mi yapacak? 2 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Fütursuz ne demek? Fütursuz anlamı ne? 2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title