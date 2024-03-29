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Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere Para Cezası

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çevreye rahatsızlık veren 33 kişi ve 26 araca toplam 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Eşref Bitlis Parkı ve civarında vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs ve araçlar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada;

33 şahsa 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası, 3 ses sistemi, 5 APP plaka ve 9 muhtelif maddeden 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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